Die mangelnde Umsetzung der Klimaziele im Verkehr im Jahre 2021 ist bereits im März vom Umweltbundesamt konstatiert worden. Die daraufhin von Volker Wissings Verkehrsministerium eingereichten Maßnahmen erklärte ein Expertenrat für unzureichend. Jetzt will sich die Bundesregierung in diesem Frühjahr mit der Frage beschäftigen. Die Unionsfraktion hat die Stellungnahme der Wissenschaftlichen Dienste in Auftrag gegeben. Deren Obmann im Klima- und Energieausschuss, Thomas Gebhart, sieht die Regierung in der Pflicht, nun endlich ein Sofortprogramm vorzulegen. »Auch der Kanzler ist hier längst gefordert«, so Gebhart.