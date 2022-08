Darüber hinaus müssten verschiedene Verkehrsmittel generell besser verknüpft werden. Wissing begrüßte deshalb die Entscheidung des Verkehrsgerichtstages in den kommenden Jahren erstmals auch Themen zum Luft- und Bahnverkehr zu behandeln.

Der Gerichtstag ist am Mittwoch in Goslar gestartet und zählt zu den wichtigsten Treffen von Fachleuten aus dem Verkehrsbereich in Deutschland. In diesem Jahr nehmen 1211 Teilnehmer aus rund einem Dutzend europäischen Ländern teil.