Die US-Autobosse Rick Wagoner, Robert Nardelli, Alan Mullaly und Ron Gettelfinger, Chef der Automobilarbeitergewerkschaft der USA, bei der zweiten Anhörung im Kongress in Washington. Zu diesem Termin waren die Chef der großen drei Autokonzerne in Pkw angereist - und nicht in den Firmenjets wie beim Termin zwei Wochen zuvor.

Foto: Susan Walsh / AP