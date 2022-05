Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Die Klage erinnert an einen ähnlichen Fall, der vor dem Oberlandesgericht Hamm verhandelt wird. Schon 2015 reichte der peruanische Bauer Saúl Luciano Lliuya seine Schadensersatzklage gegen den Energiekonzern RWE ein. Die Schmelze eines nahen Andengletschers bedrohe seine Existenz, ein Teil davon lasse sich auf den Ausstoß der deutschen RWE-Kohlekraftwerke zurückführen. In diesem Sommer plant das Gericht eine Beweisaufnahme in Peru.

In den Niederlanden wurde der Ölkonzern Shell bereits im Mai 2021 in einem privatrechtlichen Verfahren zu stärkerem Klimaschutz verurteilt. Shell müsse seine Emissionen bis 2030 um 45 Prozent senken, auch diejenigen von mit Shell-Treibstoff betankten Fahrzeugen. Seitdem kündigte das Unternehmen zwar ein strengeres, freiwilliges Reduktionsziel um 50 Prozent an, ging zugleich aber in Berufung gegen das Urteil. Shell-Chef Ben van Beurden nannte das Urteil »zutiefst verstörend«. Der Klimawandel sei »ein gesellschaftliches Problem, nicht von einem einzelnen Unternehmen zu lösen«. Inzwischen hat der Konzern seinen zweiten Hauptsitz in den Niederlanden aufgegeben und firmiert nur noch in London.