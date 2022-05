Der Alpha5 ist ein vollelektrischer Sportwagen mit einer Spitzengeschwindigkeit von 250 km/h. Die Reichweite soll bei 480 Kilometern liegen. Die ersten Bilder des neuen Wagens wurden nun veröffentlicht. Weltpremiere feiert der Wagen im August beim Concours d'Elegance in Pebble Beach, in Kalifornien. 2024 sollen dann 88 limitierte Exemplare in den Verkauf gehen. Weitere Modelle sollen folgen. Doch wie viel vom ehemaligen Spirit und vom Mythos der Marke DeLorean steckt noch in dem neuen Auto? Das erklärt Paolo Tumminelli, Designprofessor an der Technischen Universität Köln.