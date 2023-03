Im Markt der Elektroautos bieten sich die Hersteller zurzeit einen Preiskampf. Vor einigen Tagen senkte Tesla die Einstiegspreise seiner Modelle erheblich: Die Basisversion des Model 3 kostet nun 43.990 Euro, 6000 Euro weniger als bisher. Das Einstiegsmodell des Model Y ist nun für 44.890 Euro zu haben, eine Preissenkung von 9.100 Euro.

Experten kritisieren, dass die Preise für Elektroautos in Deutschland deutlich höher als die vergleichbarer Verbrenner-Modelle sind. Zudem ist das Angebot an Elektroautos im Kleinwagensegment und in der Kompaktklasse noch klein.