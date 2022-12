Für Kundinnen und Kunden in Deutschland jedoch wachsen die finanziellen Hürden zum Umstieg auf E-Mobilität. Hinzu kommt, dass der Bund die Kaufprämie zum Jahreswechsel um bis zu 3000 Euro kürzt. Die Innovationsprämie ist zudem auf ein festes Budget begrenzt, wird also nur gezahlt, solange der Vorrat reicht. Für gewerbliche Neuzulassungen fällt sie im September 2023 ganz weg. Außerdem machen sich die drastisch steigenden Strompreise auch in den Ladetarifen bemerkbar, was den Vorteil bei den laufenden Betriebskosten gegenüber Benzin oder Diesel zumindest einschränkt.