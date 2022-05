Erste Skizzen für die Öffentlichkeit: Mit diesen beiden elektrischen Modellen will VW in den USA angreifen

Volkswagen steigt in den USA in das lukrative Geschäft mit Pick-ups ein. Die Wolfsburger bringen dazu zwei rein elektrische Modelle an den Start. Die neuen Autos werden unter dem Namen Scout verkauft, der Konzern reaktiviert dazu die US-Traditionsmarke. Diese Pläne hat VW am Mittwochabend nach einer Sitzung des Aufsichtsrats in Wolfsburg bekannt gegeben.

Damit will der Konzern einem seit Jahren gehegten Vorhaben Schwung verleihen. Pick-ups gelten als renditestarke Fahrzeuge. Zwar produzierte VW Nutzfahrzeuge seit 2010 den Pritschenwagen Amarok, von dem seither rund 830.000 Fahrzeuge gebaut wurden – allerdings nicht für die USA.

Dort wird das Modell nicht angeboten, weil auf sogenannte »Light Trucks« eine Importsteuer von 25 Prozent fällig wird. Diese »Chicken Tax« genannte Einfuhrhemmnis stammt aus den Sechzigerjahren und war damals eine US-Reaktion auf europäische Einfuhrzölle auf Hähnchenfleisch. Der Amarok ist auch kleiner als typische US-Pick-ups und wäre daher keine wirkliche Konkurrenz für Ford F150, Chevrolet Silverado, RAM 1500 und Co.

Jetzt jedoch eröffnet sich für VW gleich eine doppelte Chance, endlich erfolgreich einen Pick-up in den USA anzubieten. So dürfte der neue elektrische Antrieb dazu führen, das Marktanteile in Bewegung kommen und Neulinge eine Chance gegen sie dominanten US-Anbieter aus dem Raum Detroit haben. Zudem hat VW jetzt Zugriff auf den Namen »Scout«. So hießen die robusten und beliebten Geländewagen und Pick-ups, die der Konzern International Harvester zwischen 1960 und 1980 baute. Als International Harvester zerschlagen wurde, landeten die Scout-Namensrechte beim Lkw-Hersteller Navistar. Und der wiederum wurde im vergangenen Jahr von der VW-Nutzfahrzeugsparte Traton übernommen.

Bild vergrößern Der US-Landmaschinenhersteller International Harvester baute zwischen 1960 und 1980 auch Gelände- und Pritschenwagen, die den Namen »Scout« trugen. Im Foto ein Scout II, der ab 1972 produziert wurde. Jetzt will VW die Traditionsmarke neu beleben und einen Elektro-Pick-up sowie einen Elektro-SUV unter dem Namen Scout entwickeln. Foto: Jeremy / CC BY 2.0 / wikimedia commons

Um »Scout« als Elektromarke neu aufzubauen, stellt der VW-Aufsichtsrat nach Angaben aus Unternehmenskreisen 100 Millionen Euro bereit. Zunächst sollen in den kommenden vier Jahren ein rein elektrisch angetriebener Pick-up und ein elektrisches SUV entwickelt werden. Man werde auf ein neues, technisches Plattformkonzept setzen, heißt es bei Volkswagen. Möglicherweise wird VW eine neue Fabrik in den USA oder Mexiko bauen, in der die Serienfahrzeuge ab 2026 produziert werden. Das VW-Werk in Chattanooga (US-Staat Tennessee) ist bereits ausgelastet. Dort werden unter anderem ab Sommer das Elektromodell ID.4 und später auch der elektrische Bulli ID.Buzz gefertigt.

Bild vergrößern Einen vollelektrischen Pick-up wird auch der kalifornische E-Auto-Hersteller Tesla auf den Markt bringen. Allerdings wurde der Start des Tesla Cybertruck bereits mehrfach verschoben. Aktuell heißt es, der kantig gestaltete E-Laster werde Ende dieses Jahres auf den Markt kommen. Foto: Bob Daemmrich / ZUMA Wire / IMAGO

VW hat in den USA neue Erfolge dringend nötig. Nach dem Diesel-Abgasbetrug geriet das US-Geschäft der Wolfsburger ins Schlingern. Erst im vergangenen Jahr gelang dem Konzern nach verlustreichen Jahren wieder die Wende in die schwarzen Zahlen. Parallel dazu brach 2021 der VW-Absatz in China, dem größten Markt für den Hersteller, um 14 Prozent ein (auf insgesamt 3,3 Millionen Fahrzeuge). Die neue US-Perspektive mit der Marke »Scout« könnte VW global unabhängiger von China machen. »Nachdem Volkswagen den Turnaround in den USA geschafft hat, nutzen wir nun die Chance, unsere Position in einem der wichtigsten Wachstumsmärkte für Elektrofahrzeuge weiter auszubauen«, sagte VW-Chef Herbert Diess.

Die Elektrifizierung eröffne dem Konzern die historische Möglichkeit, in das Segment für Pick-ups und SUVs einzusteigen. Allerdings ist diese Strategie nicht neu und VW dürfte auf harte Konkurrenz treffen. Denn bis der elektrische Scout Pick-up auf die Highways rollt, dürften vom den elektrischen Konkurrenzmodellen wie dem Ford F-150 Lightning, dem Tesla Cybertruck oder dem Rivian R1T schon viele hunderttausend Modelle unterwegs sein.