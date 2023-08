Das Unterlegen von greifbaren Dingen wie Holzbrettern oder auch Gummimatten aus dem Auto kann Sinn ergeben – theoretisch. Denn in der Praxis dürfte beides durch die Nässe schnell ebenso glitschig werden und kann zudem zum gefährlichen Geschoss für Umstehende werden. Die Dynamik, wenn so etwas vom Rad nach hinten beschleunigt wird, dürfe man nicht unterschätzen. »Selbst bei einer Gummimatte kann das sehr wehtun, wenn man so was abkriegt«, sagt Dringenberg.

Oft bleibt nur die Hilfe anderer Menschen. Die könne man bitten, etwa mit anzuschieben, so Dringenberg. »Das gehört einfach zum guten Ton auf dem Campingplatz, dass man einander hilft und sich unter die Arme greift«. Am besten stehe man dabei nicht direkt hinter dem Fahrzeug, sondern etwas seitlich versetzt. »Das kann auch helfen, nicht vom wegspritzenden Schlamm paniert zu werden.«