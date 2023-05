Zudem sollten Staaten laut ITF ihre Infrastrukturplanung nicht mehr an der prognostizierten Nachfrage ausrichten, sondern an den eigenen politischen Zielen. So geschieht es zum Beispiel schon in Österreich .

Deutschland verfährt unter Verkehrsminister Volker Wissing andersherum. Kürzlich stellte er eine Prognose vor, derzufolge der Lkw-Verkehr bis Mitte des Jahrhunderts um 54 Prozent steigen werde. Für ihn ein Argument, schnell Autobahnen auszubauen.