Italien will auf europäischer Ebene gegen das Aus für Verbrennungsmotoren in neuen Pkw ab 2035 stimmen. Das Land werde am Mittwoch bei einem Treffen der Botschafter der EU-Länder in Brüssel seine Position gegen die vorgeschlagene europäische Verordnung zum Ausdruck bringen, kündigte Italiens Energieminister Gilberto Pichetto Fratin laut Reuters am Dienstagabend an.