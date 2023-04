Foto: Roman Hövel / Naturpark Nordeifel

Preisgekrönte Idee aus der Eifel Wie die Mitfahrerbank zum Exportschlager wurde

In der Eifel fing es an. Mittlerweile stehen Mitfahrerbänke an Straßen in ganz Deutschland. Vor zehn Jahren gewann diese Idee den Social Design Award des SPIEGEL. Jetzt startet der Wettbewerb erneut.