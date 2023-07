Autos, die auf Radwegen oder Busspuren parken, gehören in vielen Städten zum Straßenbild – und behindern den Verkehr. Denn jene, deren Spur blockiert ist, müssen ausweichen. Betrifft das Busse, kommt es mitunter zu Verspätungen. Das Wiesbadener Verkehrsunternehmen ESWE Verkehr möchte das nicht länger hinnehmen – und führt Frontkameras in Linienbussen ein. Die Kameras sollen Fotobeweise zu Falschparkenden auf Bus- und Umweltspuren oder in Bereichen von Haltestellen liefern. Erklärtes Ziel, so heißt es in einer Mitteilung zu dem Vorhaben: den Busverkehr in der hessischen Landeshauptstadt beschleunigen. Laut »Frankfurter Rundschau« ist Wiesbaden die bundesweit erste Stadt, die ein solches System einsetzt.