Nico Bünten

»Jürgen, was machst du da oben?«

Jürgen Pander

»Waidmannsheil, Niko. Wir starten heute auf einem Hochsitz, denn es geht um eine Automarke, die bei Jägern und Förstern besonders beliebt ist und die sich auch besonders um diese Kunden kümmert: Subaru. Die japanische Allrad-Marke ist seit 1980 in Deutschland aktiv und es war der oberbayerische Jäger Hans Willibald, der der erste hiesige Händler wurde. Und zwar, weil der Allradantrieb und die Geländegängigkeit der Autos so gut gefielen. Später baute Subaru dann das Sondermodell Hubertus, benannt nach dem Schutzpatron der Waidmänner. Und bis heute bietet die Marke spezielle Jagd-Ausstattung-Pakete an und seit kurzem ist Subaru auf einer Fährt in ein ganz neues Revier unterwegs, nämlich in das der eAutos. Wir drehen eine Runde mit dem Elektro SUV Subaru Solterra. Da steht der Wagen. Pirschen wir uns mal ran an den neuen Solterra. Der Wagen ist das erste Elektromodell der Marke und er basiert auf einer Plattform, die Subaru gemeinsam mit Toyota entwickelt hat. Bei Toyota heißt das Zwillings Modell B Z4 X der Solterra unterscheidet sich durch permanenten Allradantrieb, eine auf 21 Zentimeter angehobene Bodenfreiheit und natürlich durchs Logo. Das Design des Elektro SUV wird geprägt von diesen klobigen Plastik Verkleidungen hier um die Rathäuser vorne und hinten und am Schweller. So zeigt das Auto, dass es auch durchaus für Offroad-Einsätze gedacht ist. Insgesamt wirkt der Wagen robust, kantig und durch die vielen Linien auch ein bisschen unruhig. Trotzdem hier steht der aktuelle Auto Mainstream, ein SUV mittlerer Größe. Der Fünftürer mit fünf Sitzen ist 4 Meter 69 lang, 1,86 breit und 1,65 hoch. So viel zu den Äußerlichkeiten. Jetzt äugen wir mal nach drinnen. Ein SUV wie viele andere, denkt man sich. Doch der Subaru Solterra wartet mit ein paar Eigenheiten auf. Eigenheit Nummer eins ist das besonders weit vorne und hoch positionierte sieben Zoll Digital Cockpit. Man blickt auf die Anzeigen dieses Cockpit über den Lenkradkranz hinweg und nicht durchs Lenkrad hindurch wie sonst üblich. Leider klappt das nicht für jede Körpergröße und jede Sitzposition. Subaru hat sich aber trotzdem dafür entschieden, weil so die Information möglichst nah im Blickfeld des Fahrers auf die Straße liegen. Im Prinzip wie bei einem Head Up Display. Und tatsächlich wird für den Subaru sollte auch gar kein Head up Display angeboten. Eigenheit Nummer zwei ist das Fehlen eines Handschuhfach. Ablageplatz gibt es dann zum Beispiel hier unter der Mittelkonsole, zum Beispiel für die Bedienungsanleitung und Kleinkram wie das Fernglas. Das kann in der Mittelkonsole verstaut werden und für Handys gibt es hier eine induktive Ladeschale mit einer Besonderheit. Die hat nämlich halbtransparente Klappe, sodass man sieht, wenn sich auf dem Handy-Bildschirm etwas tut, gleichzeitig aber nicht zu sehr davon abgelenkt wird. Dominiert wird die Armaturentafel von diesem 12,3 Zoll großen Touchscreen, über den sich Bordcomputer, Navigationssystem und Infotainment steuern lassen. Darunter ist die Tastenleiste für die Klimaanlage positioniert und noch eine Etage tiefer gibt es hier den Drehregler für die Eingangautomatik oder hier die Wahltasten für die Fahrmodi und den Allradantrieb. Wir sitzen hier in der Top-Ausstattungsvariante Platinum plus und zu der gehören Kunstleder, Sitzbezüge, Sitzheizung und Lenkrad-Heizung sowie ein großes Panoramaglasdach. Serienmäßig fährt der Subaru mit einer ganzen Reihe an Assistenzsystemen vor. Das reicht vom Notbremsung-Assistenten über die Verkehrszeichenerkennung bis hin zur 360-Grad-Kamera. So, und wir drehen jetzt eine Runde durchs Revier. Nico, steig ein. In manche Autos steigt man ein und fragt sich, was denn nun besonders oder neu sein soll. Das ist beim Solterra ein bisschen anders, denn man muss sich schon etwas dran gewöhnen an dieses ungewöhnlich positionierte Cockpit. Fahrerisch hingegen hat man den Wagen schnell im Griff. Das liegt auch daran, dass man ihn sich praktisch zurecht konfigurieren kann. Beispielsweise durch diese Taste hier, mit der man ohne Pedal Driving aktiviert. Das heißt, immer dann, wenn man den Fuß vom Fahrpedal nimmt, dann verzögert das Auto stark. Das heißt, man kann den Wagen allein mit dem Fahrpedal dirigieren. Die Rekuperation wiederum, die lässt sich über diese Lenkrad-Pedals hier verstellen, und zwar in vier Stufen. Rekuperation, also die Energie-Rückgewinnung beim Verzögern und den Allradantrieb, den kann man hier mit diesen Tasten noch ein bisschen feiner justieren, je nachdem, ob man zum Beispiel auf winterlichen Straßen mit viel Schnee oder auf matschigem Geläuf unterwegs ist. Allradantrieb ist ein gutes Stichwort. Zwei Maschinen, eine an der Vorder, einer an der Hinterachse, zwei Maschinen sorgen für den. Die leisten jeweils 80 kW. Macht zusammen 160 kW. Und das entspricht 218 PS. Das maximale Drehmoment, das sie dabei entwickeln, liegt bei 338 Newtonmeter und die Höchstgeschwindigkeit ist auf 160 kmh begrenzt. Der Durchschnittsverbrauch liegt laut WLTP Norm bei 17,9 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Und wenn wir jetzt mal schauen, wie wir aktuell fahren, liegt er bei 26,8 Kilowattstunden, also deutlich mehr. Das liegt aber auch daran, dass es heute ziemlich frostig ist und wir die Klimaanlage eingeschaltet haben. Zum Laden und zum Akku gleich noch mehr. Und da werfen wir dann auch noch einen Blick unter die Haube. Werfen wir zunächst einen Blick unter die vordere Haube. Hier gibt es allerdings keinen Franc, also keinen Front-Kofferraum, sondern hier steckt ein Großteil der Antriebstechnik, unter anderem die Maschine für die Vorderachse. So, die nächste Klappe, unter die wir gucken, ist hier diese Kleine an der Seite. Darunter befinden sich die Ladeanschlüsse. Der Akku, der sitzt im Fahrzeugboden und fasst 71,4 Kilowattstunden. Geladen werden kann er mit bis zu 150 Kilowatt Gleichstrom. Das ist ziemlich ordentlich, der Ladestand lässt sich damit in 30 Minuten von 10 auf 80 % erhöhen. Enttäuschend hingegen ist die Ladeleistung mit Wechselstrom. An den normalen Ladesäulen am Straßenrand werden meistens 11 oder 22 Kilowatt Wechselstrom bereitgestellt. Der Solterra kann aber nur mit sieben kW laden. Anders gesagt: Man steht zweieinhalb Stunden um Energie für 100 Kilometer Fahrt nachzuladen. Das ist ziemlich langsam. Kommen wir jetzt noch unter die hintere Klappe. So werfen wir zunächst mal einen Blick auf die Heckscheibe und da sehen wir, es gibt keinen Heckscheibenwischer und das ist eindeutig am falschen Ende gespart. Denn allein vom Fahrtwind wird die Scheibe nicht sauber gehalten. Und jetzt gucken wir drunter. Der Kofferraum, der bietet ein Fassungsvermögen von 441 Litern. Man kann die Rücksitzen umklappen, dann wird der Kofferraum größer. Wie groß genau? Dazu gibt es von Subaru keine Angaben. Was es aber gibt, ist hier unten ein extra Fach für die Ladekabel ganz hinten im Kofferraum. Das ist ganz praktisch. So viel dazu. Jetzt drehen wir noch eine Runde. Der Subaru Solterra ist ein angenehmer Autokumpan. Er bietet viel Platz im Innenraum, besonders auch auf den hinteren Sitzplätzen. Die Bedienung ist einfach und der Allradantrieb eine Art Garantie fürs Vorwärtskommen und Durchkommen auch bei widrigen Weg-Verhältnissen. Gut gefallen uns die pralle Ausstattung, der geräumige Fond und, dass Subaru acht Jahre Garantie auf Auto und Akku gibt. Minuspunkte sind das Fehlen von Handschuhfach und Heckscheibenwischer. Das für manche Fahrer ungünstig positionierte Cockpit und die dürftige Wechselstrom Ladeleistung. Den Solterra gibt es ab 57.490 € und unser Testwagen mit Vollausstattung und Perleffekt-Lackierung kostet 61.923 €. Jäger und Förster allerdings können billiger fahren, denn Subaru gewährt Sonderrabatte für Waidmänner. Sozusagen ein Volltreffer für den Sparfuchs. Ganz ohne Flinte.«