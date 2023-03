Das Jahr 2020 haben viele Menschen in unguter Erinnerung. Das neuartige Coronavirus wurde weltweit zu einem anfangs kaum kalkulierbaren Gesundheitsrisiko. Am 11. März erklärte die WHO die Verbreitung von Covid-19 zur Pandemie. Es folgten massive staatliche Eingriffe wie Ausgangsbeschränkungen, Schulschließungen, Maskenpflicht. In Deutschland starben bis zum Jahresende mehr als 30.000 Menschen nach einer Infektion, bis heute sind es mehr als 160.000.