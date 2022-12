Auf eine Parlamentsanfrage wird das Ministerium für Bürgerschutz im August antworten, die örtliche Polizei sei von einer NGO und Frontex informiert worden, habe aber im Zeitraum 20.-26. Juli trotz des Einsatzes technischer Mittel niemanden finden können.

Besonders glaubhaft ist das nicht. Laut Geodaten der Fotos der Geflüchteten waren die Migrantinnen und Migranten mindestens am 25. Juli 2022 auf der Kissari-Insel, deren Standortkoordinaten sowohl den Behörden als auch dem ECHR vorlagen. Die Insel ist nicht einmal einen Kilometer lang und an manchen Stellen nur wenige Meter vom griechischen Festland entfernt. Ein Wachturm der griechischen Grenzschützer steht in der Nähe.

Das Argument der griechischen Regierung, man hätte die Geflüchteten sowieso nicht retten können, weil die Kissari-Insal ohnehin teils türkisch sei, wirkt zynisch.

Die Pushbacks

26. Juli

Baidaa S. berichtet, dass sie wieder in der Türkei seien. Laut »HumanRights360« und dem Griechischen Flüchtlingsrat haben die Griechen die Migrantinnen und Migranten zurückgedrängt.

1. August

Baidaa S. berichtet von weiteren Pushbacks. Die Gruppe sei dabei getrennt worden. Ihre Nachrichten klingen immer verzweifelter: »Sie spielen mit uns wie mit einem Fußball hin und her… Wir sind sehr müde. Bitte helft uns irgendwie… Wir werden hier zwangsläufig sterben…«

Zu den Pushbacks der Gruppe liegen dem SPIEGEL Zeugenaussagen von Betroffenen vor, aber keine Videoaufnahmen oder andere Belege. Derzeit ermittelt die griechische Staatsanwaltschaft, die nach eigener Aussage keine Angaben zum laufenden Verfahren machen darf. Die Erzählungen über Pushbacks decken sich grundsätzlich mit den Berichten des SPIEGEL und anderer Medien zum Vorgehen griechischer Behörden am Evros.

4. August

Baidaa S. schickt die Koordinaten einer Stelle am Ufer, die etwa 40 Kilometer flussaufwärts von der Kissari-Insel entfernt ist. Der neue Standort liegt auf der türkischen Seite des Flusses, das kleine Uferstück zählt laut griechischem Grundbuchamt aber zu Griechenland. Doch niemand von griechischer Seite kommt zu Hilfe.

7. August

Die Syrerin berichtet, dass es eine Schießerei zwischen Griechen und Türken gegeben habe. Durch Pushbacks sei ihre Gruppe auf 70 Personen angewachsen. Später hätten die Türken sie aufgeteilt und einen Teil der Menschen wieder auf eine Insel verfrachtet.

Zurück auf der Kissari-Insel?

9. August 2022

Wohl mitten in der Nacht nimmt Baidaa S. mehrere Sprachnachrichten auf, in der sie schluchzend vom Tod eines Mädchens berichtet, das von einem Skorpion gestochen worden sei. Ein weiteres Kind sei in Lebensgefahr. Es ist unklar, wer die Audiomessage als Erstes erhielt, irgendwann erreicht sie den SPIEGEL. Der direkte Kontakt des SPIEGEL zu den Flüchtlingen war zu diesem Zeitpunkt abgebrochen.

10. August

Der griechische SPIEGEL-Kollege vor Ort ist alarmiert und schreibt einen Text, den er in einer englischen Fassung nach Hamburg in die Redaktion schickt.

Um vor anderen Medien über den Fall berichten zu können, soll der Artikel schnell online veröffentlicht werden. Ein Mitglied der Auslandsressortleitung übersetzt, redigiert und ergänzt den Text und wird als Co-Autor über dem Artikel stehen. Während in der englischen Originalfassung an mehreren Stellen vorsichtig im Konjunktiv über den Tod des Kindes berichtet wurde (»She is reported dead«, »the group says, Maria died«), steht in der deutschen Version am Ende alles im Indikativ.

Das Manuskript wie auch die folgenden zum Thema Maria werden nicht durch die SPIEGEL-Dokumentation geprüft, deren Aufgabe es ist, in Texten noch einmal zu hinterfragen, ob alle Informationen so zutreffen. Ein Verzicht auf eine solche Prüfung kommt allerdings bei Texten, die ausschließlich online publiziert werden, häufig vor: Die Dokumentation kann aufgrund der großen Zahl an aktuellen Texten nur einen Teil davon prüfen. Die Verantwortlichen im Auslandsressort hatten im Falle aller drei Artikel keine Prüfung bei der Dokumentation beauftragt.

Am selben Tag berichten auch die griechische Tageszeitung »Efsyn« und der arabische TV-Sender »Al Jazeera«. Zwei Tage darauf folgt ein Fernsehbeitrag des britischen Fernsehsenders »Channel 4«. Doch die Medienaufmerksamkeit hilft den Geflüchteten nicht.

Wo sich die Gruppe in jenen Tagen befindet, ist für den SPIEGEL nicht mit Sicherheit rekonstruierbar. Die NGOs gehen davon aus, dass sie ab dem 8. August wieder auf der Kissari-Insel ist. So melden sie es dem ECHR. Und so twittert es die NGO »Watch the med – Alarm Phone«, an die sich Baidaa S. in jenen Tagen wandte. Vom 11. August stammt zumindest ein Selfie, das nur Baidaa S. zeigt und laut Metadaten auf der Kissari-Insel aufgenommen worden ist.

15. August

Baidaa S. und ihre Gruppe werden auf dem griechischen Festland aufgegriffen – auf Höhe der südlichen, »türkischen« Insel, auf der sie bereits am 22. Juli waren. Ein Video zeigt, dass sie offenbar mit einem Schlauchboot übergesetzt sind. Alles deutet darauf hin, dass die Aufnahme von Baidaa S. auf der südlichen Insel aufgenommen wurde. Wie lang sie dort waren, bleibt trotz der nachträglichen Recherchen unklar. Auch, wie sie an das Schlauchboot kamen. Mitglieder der Gruppe sagen, es sei von anderen Flüchtlingen zurückgelassen worden.