Was drin ist

Sie brauchen noch ein paar Argumente? Ich versuche es mit Zahlen: 41.132 Plus-Artikel sind bis gerade eben seit dem 22. Mai 2018 erschienen, das jedenfalls sagt die Auswertung von Patrick und Lisa. Rechnen wir das runter auf einen Monat, sind das knapp 700 Artikel. Die meisten haben wir im März 2022 veröffentlicht (1043 Artikel, nach dem Kriegsbeginn), die wenigsten im August 2020 (406 Artikel – was soll ich sagen: es war Sommer). In diesem Jahr haben wir uns bei einem Wochendurchschnitt von 211 Artikel eingependelt. Was das für Sie bedeutet? Taschenrechner raus: Wenn Sie 20 Euro für Ihr Abonnement überweisen, zahlen Sie damit umgerechnet 2,4 Cent für jeden neuen Artikel. Fair enough. Jetzt müssen Sie nur noch Ihr Leben darum herum organisieren, um all die Geschichten auch zu lesen. Beziehungsweise zu hören: Denn Podcasts und Audio-Artikel haben wir natürlich auch im Angebot. Und Newsletter! (vielleicht wollen Sie ja gleich mal einen abonnieren, na?)

So viel zur Quantität. Aber was steckt drin? Lisa und Patrick haben die Datenbank mal nach einigen Parametern durchsucht, Personen, Länder, so etwas. Das Ergebnis: