Inflation gilt in Deutschland als Trauma – ein Trauma, das aus dem Jahr 1923 rührt. Damals geriet die Geldentwertung vollends außer Kontrolle und die Weimarer Republik in eine tiefe Krise, die schließlich im Nationalsozialismus mündete.

Angesichts der aktuellen Zeiten mag sich mancher an die damalige Ausnahmesituation erinnert fühlen, doch was taugen solche Parallelen? Was können wir lernen aus den Ereignissen von damals und was war ganz anders? Darüber spricht Eva-Maria Schnurr, Ressortleiterin Geschichte beim SPIEGEL, mit dem Historiker Peter Longerich – und Sie können das Interview im Livestream verfolgen und ebenfalls Ihre Fragen stellen!

Longerich gilt international als ausgewiesener Experte für die NS-Zeit, der mehrere Standardwerke veröffentlicht hat. In seinem neuen Buch*, das am 14. November erscheinen wird, setzt er sich intensiv mit der Zeit um 1923 und ihren Folgen auseinander.

Longerich wurde 1955 in Krefeld geboren und studierte Geschichte in München. In seiner langen Karriere lehrte er unter anderem am Royal Holloway College der University of London und war Professor für Neuere Geschichte an der Universität der Bundeswehr in München.

*»Außer Kontrolle. Deutschland 1923«, Molden Verlag (14. November 2022), 3­­20 Seiten; 33 Euro