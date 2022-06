Am Dienstag, dem 5. Juli um 18 Uhr. Exklusiv für Abonnentinnen und Abonnenten!

Melden Sie sich hier an (bis 5. Juli um 17 Uhr).

Wenn Sie schon vor der Sendung eine Frage an Frau Käßmann einsenden wollen, können Sie das hier tun (bis 5. Juli um 12 Uhr).

Es sei schwer, Pazifistin zu bleiben in diesen Zeiten, sagt Margot Käßmann, 64. Auch sie nennt den russischen Präsidenten Wladimir Putin einen »Egomanen«, der sich der Welt als »starker Mann« präsentieren wolle.

Und trotzdem ist die Theologin auch mit Blick auf den Ukrainekrieg überzeugt: »Waffen schaffen keinen Frieden!« Sie ist gegen Waffenlieferungen an das attackierte Land, auch gegen das Aufrüsten der Bundeswehr, und plädiert stattdessen für Gespräche. Etwa mit dem einflussreichen Moskauer Patriarchen der russisch-orthodoxen Kirche, Kyrill , wenn dieser im September nach Deutschland kommt. Er gilt als einer der wichtigsten Unterstützer von Putins Kriegskurs gegen die Ukraine.

Damit vertritt Käßmann eine ganz andere Position als etwa die Politikwissenschaftlerin und Historikerin Liana Fix, die vor einigen Wochen an gleicher Stelle forderte, die Deutschen müssten endlich Stärke zeigen in diesem Konflikt.

Diskutieren Sie mit!

Auch Käßmann wird bei Deep Dive in einem Statement begründen, wie sie zu ihrer Haltung kommt, und anschließend mit Auslandsreporterin und Buchautorin Susanne Koelbl diskutieren – und auch mit Ihnen! Denn als Abonnent oder Abonnentin können Sie die Veranstaltung im Livestream verfolgen und im Chat Ihre Fragen an Frau Käßmann stellen.

Margot Käßmann ist die Tochter eines Kfz-Schlossers und einer Krankenschwester und wurde 1958 in Marburg geboren, als jüngstes von vier Geschwistern. Sie studierte in Tübingen, Edinburgh, Göttingen und Marburg, wurde Pfarrerin und später unter anderem Landesbischöfin von Hannover und Vorsitzende des Rats der Evangelischen Kirche in Deutschland.