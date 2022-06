Am Mittwoch, dem 29. Juni um 19 Uhr. Exklusiv für Abonnentinnen und Abonnenten!

Auslandsreporterin und Buchautorin Susanne Koelbl trifft Sönke Neitzel, 53, im SPIEGEL-Hauptstadtstudio – und als Abonnentin oder Abonnent können Sie das Interview im Livestream verfolgen und auch Ihre Fragen an Neitzel stellen! Der Historiker ist überzeugt: »Die Deutschen müssen sich wieder an die Realität des Krieges gewöhnen«.

Zunächst wird er seinen Standpunkt in einem kurzen Statement begründen, dann stellt er sich der Diskussion.

Neitzel ist Inhaber des einzigen Lehrstuhls für Militärgeschichte in Deutschland. Bevor er diese Professur in Potsdam 2015 übernahm, lehrte er unter anderem in Mainz, Bern, Glasgow und an der London School of Economics and Political Science.

Eigene Sicherheit auch mit Waffen verteidigen

Zu Neitzels Forschungsschwerpunkten gehören die Militär- und Gewaltgeschichte der Moderne sowie die Geschichte der Bundeswehr im internationalen Kontext. Zum Verständnis des Ukrainekriegs zieht er Vergleiche zu früheren Kriegen und analysiert, welche Entscheidungen zu militärischen Katastrophen führten.

Der Konflikt mit Russland könne sich noch lange hinziehen, sagt Neitzel. Und Sanktionen werden am Verhalten Wladimir Putins wenig ändern, davon ist er überzeugt. Wenn unsere Normen und unsere Sicherheit bedroht seien, müsse Deutschland in der Lage sein, sie im äußersten Fall auch mit Waffen zu verteidigen.

Die Bundeswehr wieder kriegsfähig machen

Über Jahrzehnte sei man hierzulande allerdings davon ausgegangen, die großen kriegerischen Auseinandersetzungen im Prinzip hinter sich gelassen zu haben. Der Bundeswehr bescheinigt Neitzel einen dementsprechend desolaten Zustand – und er fordert, die Truppen endlich wieder kriegsfähig zu machen.

»Das Zeitalter des Friedens ist vorbei, auch für die Deutschen«, sagt Neitzel. Dieser Realität müsse man ins Auge sehen.

