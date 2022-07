Bei SPIEGEL Deep Dive erklärte der Militärhistoriker Sönke Neitzel diese Woche, warum Europa aus seiner Sicht militärisch aufrüsten muss. Die Weltordnung ändere sich, sagte er. Nicht nur Russland, sondern auch China müsse man mit militärischer Abschreckung begegnen.

SPIEGEL Deep Dive ist eine digitale Veranstaltungsreihe, moderiert von Auslandsreporterin Susanne Koelbl, bei der renommierte Politikwissenschaftler, Historikerinnen, Denkerinnen und Denker die mittel- und langfristigen Folgen des Ukrainekriegs erörtern und ihren Standpunkt genau erklären. Abonnentinnen und Abonnenten des SPIEGEL können die Interviews exklusiv im Livestream verfolgen und dem jeweiligen Gast auch selbst Fragen stellen.

In der nächsten Folge von SPIEGEL Deep Dive am 5. Juli ist die Theologin Margot Käßmann zu Gast. Anders als Neitzel ist sie strikt gegen ein Aufrüsten der Bundeswehr und Waffenlieferungen an die Ukraine. »Waffen schaffen keinen Frieden«, sagt sie. Mehr über die Veranstaltung mit Frau Käßmann erfahren sie hier. Direkt anmelden können Sie sich hier . Falls Sie noch kein Abonnent sind und trotzdem gerne dabei sein wollen, testen Sie unser gesamtes Angebot mit einem kostenlosen SPIEGEL+-Probeabo.