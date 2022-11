SPIEGEL Backstage: »Politdrama statt Fußballfest? Wie SPIEGEL-Reporter die WM in Katar erleben«

Am Dienstag, 29. November – schon um 12:30 Uhr mittags via Zoom! Melden Sie sich hier an.

Exklusiv für Abonnentinnen und Abonnenten!

Falls Sie uns Ihre Fragen schon vorab schicken wollen, können Sie das hier .

Danial Montazeri und Peter Ahrens sind zwei von fünf Reportern, die für den SPIEGEL aus Katar berichten: Über die Spiele der Weltmeisterschaft, aber auch über die Menschenrechtslage im Land, über das Verhalten der Sportler, des DFB und der Fifa.

Bei diesem digitalen Live-Event können Sie als Abonnentin oder Abonnent im Rahmen einer Zoomkonferenz den beiden Journalisten selbst Ihre Fragen stellen!

Wie erleben sie die Stimmung in Katar? Wie ist die Situation für Sportler und Journalistinnen und Journalisten vor Ort? Und wie nehmen die beiden SPIEGEL-Redakteure den Profifußball allgemein wahr heute?

Danial Montazeri hat im Vorfeld der Weltmeisterschaft mit der ehemaligen Profifußballerin und Menschenrechtsaktivistin Tuğba Tekkal den Podcast »Ausverkauft – Katar, der Fußball und das große Geld« recherchiert. Darin wird der Weg Katars zur globalen Fußballmacht nachgezeichnet und diskutiert, was die immer größeren Geldsummen anrichten, um die es im Fußball mittlerweile geht.

Peter Ahrens gehört schon seit Dezember 2009 zum Sportressort unserer Redaktion und hat die Entwicklung des Profifußballs deshalb seit Jahren genau im Blick.

Bei SPIEGEL Backstage wollen wir Sie als Abonnentinnen und Abonnenten mit unseren Redakteurinnen und Redakteuren ins Gespräch bringen. Wir freuen uns, wenn Sie bei der nächsten Ausgabe dabei sind!