Sie lassen sich nicht einschüchtern, auch wenn es sie das Leben kosten kann: Immer mehr Frauen und auch Männer in Iran schließen sich den Protesten gegen das brutale Regime in Teheran an. Sie demonstrieren, schneiden ihr Haar ab, verbrennen Hidschabs.

Wie schätzen die SPIEGEL-Auslandsreporterin Susanne Koelbl und die Dokumentarin Zahra Akhgar die Situation ein – ist das das Ende der Islamischen Republik, wie sie aktuell besteht? Und: Wie kommt der SPIEGEL an seine Informationen über diese historische Bewegung, die nach dem Tod der jungen Iranerin Jina Mahsa Amini entstanden ist? Wie checken wir die Nachrichten aus den verschiedenen Städten?

Westliche Journalisten bekommen derzeit kein Visum mehr für Iran. Informantinnen und Informanten riskieren Verhaftung und Anklage, wenn sie trotz Internetkontrolle Kontakt zu Medien ins Ausland halten. Die Internetzensur in Iran ist drakonisch, seit Ausbruch der Proteste gibt es immer wieder gar kein Netz mehr. Das macht Recherchen extrem schwierig.

Erfahren Sie bei SPIEGEL Backstage, wie wir in solchen Situationen arbeiten.

