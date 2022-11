SPIEGEL-Abonnenten im Gespräch mit Militärexperten Wie gefährlich ist Putins Armee noch?

SPIEGEL Deep Dive am heutigen Dienstag, 20 Uhr – exklusiv für Abonnentinnen und Abonnenten.

Nach der Rückeroberung von Cherson im Süden der Ukraine verbreitete Präsident Wolodymyr Selenskyj Optimismus: »Das ist der Anfang vom Ende des Krieges«, erklärte er am Montag bei einem Besuch der Großstadt. Aber stimmt das?

Ist der Rückzug der russischen Armee aus der Stadt ein Wendepunkt in diesem Krieg? Was bedeutet dieser mit aller Härte geführte Feldzug für Putins Armee? Was sind die mittelfristigen Ziele des Kremlchefs – und wie kann sich Europa wappnen?

Darüber spricht Auslandsreporterin Susanne Koelbl bei SPIEGEL Deep Dive mit dem Militärexperten Andreas Jödecke – und Sie können als Abonnent oder Abonnentin diese digitale Veranstaltung per Livestream verfolgen und dem Sicherheitsberater Ihre Fragen stellen!

Oberst Jödecke ist einer der erfahrensten deutschen Offiziere. Neben seiner Tätigkeit bei der Bundeswehr war er auch mehrere Jahre bei der Nato und den Vereinten Nationen. Er ist ausgebildeter Generalstabsoffizier und ehemaliger Spezialkräftekommandeur mit Einsätzen unter anderem auf dem Balkan, im Irak und Afghanistan.

Zu Beginn des russischen Angriffskriegs befand er sich im Auftrag einer internationalen Organisation in Kiew. Aktuell analysiert Jödecke als Leiter des Sicherheitsmanagements des Zentrums für Internationale Friedenseinsätze ZIF täglich die Lage in der Ukraine.

