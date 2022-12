SPIEGEL Deep Dive am heutigen Mittwoch, dem 7. Dezember um 20 Uhr mit dem Thema: »Die NS-Zeit in meiner Familie: Wie ich herausfinde, ob unter meinen Vorfahren Täterinnen und Täter waren.«

Anmelden können Sie sich hier .

Exklusiv für Abonnentinnen und Abonnenten – und alle, die ein Abonnement ausprobieren wollen!

In Geschichtsbüchern und Medien ist die Nazizeit allgegenwärtig – doch wie haben sich eigentlich die eigenen Verwandten zur Herrschaft Hitlers gestellt? Waren Sie Gegner, Opfer, Mitläufer, Täter? Diese Frage ist in etlichen Familien ungeklärt oder aber legendenumrankt. Viele Kinder, Enkel und Urenkel wollen sich deshalb auf die Suche machen und herausfinden, was die eigenen, oft schon verstorbenen Vorfahren wirklich für oder gegen das Regime unternommen haben – sie wissen nur oft nicht wie.

Der Historiker Oliver von Wrochem kann Ihnen dazu Auskunft geben. Er ist Vorstand der Stiftung Hamburger Gedenkstätten und Lernorte zur Erinnerung an die Opfer der NS-Verbrechen, zu der unter anderem die KZ-Gedenkstätte Neuengamme gehört.

Bei SPIEGEL Deep Dive wird er mit Eva-Maria Schnurr, Ressortleiterin Geschichte, darüber sprechen, wie man solche Recherchen angehen kann, warum die Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte so wichtig ist und wie man mit ihr konstruktiv umgehen kann.

Als Abonnent oder Abonnentin können Sie das Gespräch im Livestream verfolgen und dem Historiker selbst Ihre Fragen stellen!

SPIEGEL Deep Dive ist eines unserer digitalen Veranstaltungsformate exklusiv für SPIEGEL-Abonnentinnen und Abonnenten. Wir freuen uns, wenn Sie dabei sind!