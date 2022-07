Theologin Käßmann diskutiert mit SPIEGEL-Abonnenten »Putin hat Angst vor seinem eigenen Volk«

Der Westen sollte, statt Waffen in die Ukraine zu schicken, lieber den Widerstand in Russland stärken, sagt Pfarrerin Margot Käßmann. Ihre These: Waffenlieferungen erhöhten die Gefahr eines Atomkrieges.