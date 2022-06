Das zögernde Verhalten Deutschlands mit Blick auf Waffenlieferungen für die Ukraine hat fatale Folgen, glaubt Liana Fix. Die Politikwissenschaftlerin und Historikerin ist Programmleiterin im Bereich Internationale Politik der Körber-Stiftung mit Fokus auf Russland und Osteuropa – und sie sagt: »Deutschland muss endlich Stärke zeigen.«

Im neuen digitalen Abonnentenformat SPIEGEL Deep Dive erklärte Fix den Zuschauerinnen und Zuschauern, wie sie zu dieser Überzeugung kommt. Dann stellte sie sich den Fragen der Moderatorin, SPIEGEL-Reporterin Susanne Koelbl, und der zugeschalteten Abonnentinnen und Abonnenten.

Auf »Abschreckung« setzen

Deutschland sei nach dem Ende des Kalten Krieges für Russland lange die wichtigste Brücke nach Europa gewesen, argumentierte Fix. Deshalb sei das Handeln Deutschlands für Wladimir Putin noch immer »Gradmesser, wie ernst es Europa damit meint, Russlands Krieg in der Ukraine Einhalt zu gebieten«. Die fehlende Führungsrolle Deutschlands schwäche zudem Europa und trage nicht zur Deeskalation bei.

Deutschland werde künftig gegenüber Russland auf »Abschreckung« setzen müssen, sagte Fix außerdem. Das Russland, mit dem in der Vergangenheit zumindest noch begrenzte Kooperation möglich gewesen sei, »dieses Russland gibt es nicht mehr. Die russische Politik und Wirtschaft ist der Kriegsbereitschaft des Präsidenten und seiner unmittelbaren Entourage untergeordnet«. Russland sei zu »einer Diktatur mit totalitären Zügen« geworden.

»Wo liegt das Motiv für die deutsche Zurückhaltung«, wollte ein Zuschauer nach dem Vortrag wissen. Fix sagte, Deutschland habe in den letzten Wochen immer versucht, in der Gruppe der westlichen Staaten »mitzuschwimmen« anstatt Führung zu übernehmen, aus Angst vor wirtschaftlichen Konsequenzen und aus Angst vor Eskalation.

Ein Einlenken Russlands? »Unrealistisch«

Die Hoffnung allerdings, dass man Putin zum Einlenken bewegen könne »und zu Verhandlungen, die im guten Glauben geführt werden können«, hält Fix für unrealistisch: »Verhandlungen sind möglich nach militärischen Gewinnen«, sagt sie. Und dabei müsse Deutschland die Ukraine unterstützen.

Auf Nachfrage einer Zuschauerin, wann man denn von einem Sieg sprechen könne, erklärte Fix, ein Rückzug Russlands hinter die vor Kriegsausbruch geltenden Linien reiche aus ihrer Sicht aus. »Das ist die Niederlage auf deren Basis mit Russland verhandelt werden kann.« Sie fügte hinzu, dass Russland sicher nicht als Akteur und Nuklearmacht in Europa besiegt werden könne. »Das ist nicht möglich.«

Die nächsten Gäste bei Deep Dive

Am 29. Juni ausnahmsweise um 19 Uhr lädt Susanne Koelbl zur nächsten Runde von SPIEGEL Deep Dive ein – dann ist der Militärhistoriker Sönke Neitzel ihr Gast. Neitzel zieht Vergleiche zu früheren Kriegen und skizziert, welche Entscheidungen in der Vergangenheit zu militärischen Katastrophen führten. »Die Deutschen müssen sich wieder an die Realität des Krieges gewöhnen«, sagt er.

Auch Neitzel wird diesen Standpunkt in einem kurzen Statement erklären – und sich dann den Fragen der Zuschauer und von Moderatorin Susanne Koelbl stellen. Wenn Sie Abonnentin oder Abonnent sind, können sie sich hier für die Veranstaltung anmelden.

Einen gänzlich anderen Ansatz hat die Theologin Margot Käßmann, die am 5. Juli um 18 Uhr bei SPIEGEL Deep Dive dabei ist. Sie sagt: »Waffen schaffen keinen Frieden!« Einladungen für diese Veranstaltung schicken wir Abonnentinnen und Abonnenten zeitnah zu. Falls Sie noch kein Abonnent sind und SPIEGEL+ einmal ausprobieren wollen, können Sie hier ein Probeabo abschließen.