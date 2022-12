Unveröffentlichte SPIEGEL-Cover Welches Titelbild hätten Sie gewählt?

Es gibt diese Wochen, da ist es ganz einfach. Da hängt ein Entwurf an der Wand und man ist sich einig: Das ist unser Cover. So soll der SPIEGEL freitags digital erscheinen und samstags am Kiosk liegen.

Aber dann gibt es die vielen anderen Wochen, mit teils über fünfzig Entwürfen, Zeitdruck, hitzigen Diskussionen. Die Titelbildredaktion sitzt dann mit Teilen der Chefredaktion zusammen, es wird präsentiert, verworfen, diskutiert und geskribbelt. »Ein großer brodelner Topf«, beschreibt Titelbildchef Johannes Unselt diese Runden.

Es dauert dann auch Tage, bis sich zeigt, ob das letztgültige Urteil ein gutes war, ob Motiv und Zeile verfangen. Ob das Cover verstanden wird, ob es Menschen berührt, ob darüber geredet wird, ob es den Sachverhalt korrekt auf den Punkt bringt. Aber natürlich auch: Ob es gekauft wird.

Wie hätten Sie entschieden?

Sie können nun versuchen, diese ideale Mischung selbst zu finden. Dazu legen wir Ihnen vier Entwürfe vor, die es in der jeweiligen Woche in die engere Auswahl geschafft haben. Mit dem Pfeil an der rechten oberen Ecke können Sie die Bilder vergrößern. Haben Sie Ihre Wahl getroffen, sehen Sie die Meinung der anderen Leserinnen und Leser, bekommen Hintergrundinformationen der Titelbildredaktion und erfahren, für welches Cover sich der SPIEGEL am Ende entschieden hat. Viel Vergnügen!