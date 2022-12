Die Daten für diese Analyse kommen aus unserem Content-Management-System, über das wir unsere Artikel auf SPIEGEL.de veröffentlichen. Stand 18. Dezember 2022 gibt es dort mehr als 45.000 Einträge für das Jahr 2022 – darunter auch Videos, Bildergalerien und Podcasts oder Artikel in Fremdsprachen. In unsere Analyse haben wir ausschließlich deutsche Texte einbezogen, also mehr als 38.700 einzelne Beiträge.

Davon waren rund 14.100 Artikel sogenannte Autorenstücke, also Texte, die einen oder mehrere Autoren haben. Diese Artikel sind zumeist längere und somit aufwendigere Stücke. Den Großteil der Datenbasis bilden demnach aber Artikel ohne Autoren, dies sind meist Meldungen, die wir von Nachrichtenagenturen übernommen haben.

Für die Abbildung der Aufrufe von SPIEGEL.de haben wir für jeden Tag die Aufrufzahlen aller an diesem Tag veröffentlichten Texte aufsummiert. Entsprechend wird damit nicht die genaue Aufrufzahl am jeweiligen Tag erfasst, sondern die Aufrufzahl aller an einem Tag erschienenen Texten. Wenn also beispielsweise ein am 3. Juli erschienener Artikel auch noch am 4. Juli Klickzahlen gesammelt hat, zählen diese in unserer Statistik noch zum Veröffentlichungstag hinzu.