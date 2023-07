13-jähriges Talent »Ich bin Weltmeister im Minigolf«

Auch die Temperatur des Balls kann spielentscheidend sein. Wenn es draußen sehr warm ist, wird der Ball weicher. Das heißt, bei 30 Grad springt er vielleicht fünf Zentimeter höher als sonst. Deswegen lege ich meine Bälle im Hochsommer gegebenenfalls in eine mit Wasser gefüllte Kühlbox, bevor ich sie verwende. Und wenn es draußen kälter wird, muss ich die Bälle öfter mal heizen, damit sie höher springen. Ich trage dann in der Regel zwei Trainingshosen: eine kurze und darüber eine lange. Wenn ich nur die Oberfläche des Balls aufwärmen will, stecke ich ihn in die äußere Hosentasche. Soll auch der Kern des Balls angewärmt werden, kommt er in die Tasche der innen liegenden Hose. Und wenn ich den Ball komplett aufheizen will, stopfe ich ihn in eine Socke, die ich mir in den Hosenbund stecke.