Alexander Zverev im Kinder-Interview »Manchmal trainiere ich sieben Stunden am Tag«

Lisa-Marie machte natürlich ebenfalls Fotos mit Zverev. Auch sie spielt selbst Tennis, ist seit fünf Jahren im Verein Grün-Weiss Luitpoldpark und gewann in ihrer Altersklasse schon einige Pokale. Lisa-Marie geht in die sechste Klasse, sie lebt in München.

Foto: Verena Brüning / Dein SPIEGEL