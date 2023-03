Alisa Fatum schwimmt bei 1,6 Grad Wassertemperatur Die Eiskönigin

Die Wettkämpfe, an denen Alisa teilnimmt, finden meist in Seen, manchmal auch in Flüssen statt. In die natürliche Umgebung wird das Gerüst eines Schwimmbeckens gebaut. Die Veranstalter achten darauf, dass keine Eisschollen umhertreiben. »Denn da­ran kann man sich extrem schneiden«, sagt Alisa. Vor dem Rennen warten die Teilnehmenden bekleidet in einem Wärmezelt. Kurz vor dem Start gibt es ein Kommando zum Ausziehen. Ein weiteres Kommando fordert sie auf, das Wasser über eine Leiter zu betreten und die Startposition einzunehmen. Dann folgt das Startkommando.

»Einen Sprung vom Startblock wie beim Hallenschwimmen gibt es bei uns nicht«, erklärt Alisa. Das wäre wegen des plötzlichen Temperatursturzes zu gefährlich für den Körper. »Auch Rollwenden wie beim Kraulschwimmen üblich sind nicht erlaubt, da man dabei die Orientierung ver­lieren könnte.«