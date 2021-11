Kinderreporterin Nasti (links) lebt in Wolfsburg und geht in die 7. Klasse. Als Stürmerin kennt sie sich mit dem Toreschießen aus. Seit vier Jahren spielt sie in einer Mädchenmannschaft. Yara (rechts) kommt ebenfalls aus Wolfsburg und besucht die 6. Klasse. Sie spielt in derselben Mannschaft wie Nasti. Yara wird dort aber vor allem in der Abwehr eingesetzt.

Foto: Michael Löwa / Dein SPIEGEL