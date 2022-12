Aus den Ballen wird im angrenzenden Gebäude Recyclingpapier hergestellt. Auch das Papier, auf dem die »Dein SPIEGEL«-Hefte gedruckt werden, war früher einmal Altpapier im Innenhof der Papierfabrik Steinbeis in Glückstadt. Sie ist eine von wenigen Firmen in Deutschland, die Papier zu hundert Prozent aus Altpapier herstellen. Deshalb darf es das Umweltsiegel »Blauer Engel« tragen, das auf Seite 65 der »Dein SPIEGEL«-Hefte zu sehen ist. Das meiste Altpapier bekommt die Firma von Städten und Dörfern in der Umgebung. Was die Leute in der Nähe von Glückstadt in den Papiermüll werfen, wird hier weiterverarbeitet.