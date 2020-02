Die Kinderreporterinnen: Renée, 13, aus Oberursel (Mitte) liest viel und schreibt an einem eigenen Buch. Außerdem macht sie Karate, spielt Saxofon und hat eine eigene Band namens Jazzymals. Noukie, 13, aus Frankfurt am Main (links) schreibt Geschichten – gerade über ein Schaf, das sich aus Versehen in einen Menschen verwandelt. Außerdem spielt sie Klavier, Geige, fährt Ski, backt und kocht gern.







Helena Schaetzle