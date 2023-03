In Deutschland entsteht ein wichtiger Teil der »Ariane 6«, einer Weltraumrakete, die 2023 ins All starten soll. In einer Halle in Bremen wird der oberste Teil gebaut: die Oberstufe. Sie ist so etwas wie das Gehirn der Rakete und enthält unter anderem Steuerungscomputer, die den Weg vorgeben und den Kontakt zum Boden halten.