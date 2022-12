Artenschutz-Experte beim WWF »Die größte Herausforderung ist das Zusammenleben von Mensch und Tier«

Der Name Chitwan bedeutet ›Wald des Leoparden‹. Hier wohnen aber auch andere Großkatzen: Tiger. Er ist sogar Teil der tigerreichsten Region der Erde. Und es gibt eine tolle Entwicklung: 2009 lebten in Nepal noch 121 Tiger, heute sind es 355. Die Zahl hat sich also fast verdreifacht. Damit ist Nepal in Sachen Tigerschutz ein Vorbild für andere Länder.