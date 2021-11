Foto: Marvin Ruppert / Dein SPIEGEL

Barrierefreiheit im Gaming Lasst uns zocken!

In Videospielen kann theoretisch jeder eine furchtlose Kriegerin oder ein Rennfahrer-Ass sein. Doch in der Praxis stoßen Menschen mit Behinderung oft auf Hindernisse. Das Projekt »Gaming ohne Grenzen« will das ändern.