Du brauchst:

• alte »Dein SPIEGEL«-Hefte oder anderes Papier

• Schere oder Cutter-Messer

• Tapetenkleister

• ein leeres Glas

• einen breiten Pinsel

• einen Luftballon

1. Das Papier in schmale Streifen schneiden oder reißen. Sie sollen in der Länge des Magazins geschnitten oder gerissen werden. Man braucht schon eine Menge – ein ganzes Heft in Streifen ist ideal.