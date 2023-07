Bastelideen für Kinder Und die Ferien sind gerettet

Du brauchst:

• Lego

• Papier

• Bleistift, Buntstifte, schwarzen Filzstift

• Schere und Lineal

• eventuell Fotokarton

1. Mal einen Kreis mit 20 Zentimeter Durchmesser auf weißes Papier, und schneid ihn aus.

2. Unterteile den Kreis in 16 Segmente, so wie auf dem Foto. Mal sie bunt an, und schreib Begriffe darauf: Was könnte man alles aus Lego bauen? Ein Monster, eine Süßigkeit, etwas Lustiges, ein Auto, eine Katze? Dir fällt sicher noch mehr ein.

3. Falls du die Lego-Teile auf dem Foto zu Hause hast, baue daraus einen Drehpfeil. Falls dir Teile fehlen, kannst du auch einen Pfeil aus Fotokarton ausschneiden.