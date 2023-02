Berliner Museum für Naturkunde Wie man Insekten digitalisiert

So ein riesiger Aufwand, damit sich künftig jedermann Fotos seiner Lieblings-Ameisenart online anschauen kann? Und überhaupt, was soll das ganze Ordnen der Tierwelt? Wozu ist es beispielsweise wichtig, wie viele Ameisen-Arten es gibt? Darauf weiß die Wissenschaftlerin Bonnie Blaimer eine Antwort. Sie ist auf Insekten-Systematik spezialisiert.

Blaimer erklärt: »Hier in Berlin werden zum Beispiel fast 200.000 sogenannte Typus-Exemplare aufbewahrt. Sie helfen uns, die Evolution zu verstehen, also die Entwicklungsgeschichte aller Lebewesen auf dem Planeten. Wir Menschen können die Vielfalt und Schönheit der Tierwelt nur begreifen, wenn wir uns zuerst einen Überblick verschaffen, was es bereits gibt. Nur mit diesem Wissen sind wir in der Lage, Veränderungen wahrzunehmen. Wie sich Arten anpassen, weiterentwickeln oder ob ihr Fortbestand bedroht ist.«