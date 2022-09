Seirian Sumner hat einen schwierigen Job. Sie arbeitet als Forscherin am University College London, zumindest verbringt sie dort einen Teil ihrer Arbeitszeit. Wenn gerade keine Pandemie ist, reist sie in der Welt herum, um Wespen zu erforschen: in Panama oder Sambia. Seit 25 Jahren beschäftigt sie sich mit den Tieren. Sie trägt meist einen Imker-Anzug, um sich vor Stichen zu schützen. Die Löcher an den Ärmel- und Hosen-Enden verschließt sie mit Klebeband, damit ja keine Wespe hineinfliegt. Doch dieser Teil der Arbeit, ganz in der Nähe der Insekten, scheint Seirian Sumner Spaß zu machen. Der schwierige Teil ist: Menschen davon zu überzeugen, wie toll Wespen sind.