Dein SPIEGEL: Sie sind Ministerin für Bildung und Forschung und damit auch für Schul-Themen verantwortlich. Aber in Deutschland ist Schule nicht zentral organisiert, sondern die 16 Bundesländer sind jeweils verantwortlich. Was können Sie dann eigentlich genau bestimmen? Und was nicht?

Stark-Watzinger: Über die Lehrpläne, also was in den Schulen unterrichtet wird, entscheidet jedes einzelne Bundesland selbst. Dafür können wir den Ländern helfen, etwa mit dem Digitalpakt. Durch ihn bekommen die Länder Geld, um Technik für Schulen zu kaufen, Online-Unterricht möglich zu machen oder Schülerinnen und Schülern Tablets oder Laptops zu leihen.