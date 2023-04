Cem Özdemir im Kinder-Interview »Viele Tiere haben zu wenig Platz«

Dein SPIEGEL: Würden Sie uns empfehlen, Landwirtinnen zu werden?

Özdemir: Das ist ein fordernder, aber großartiger Beruf. Ihr seid draußen in der Natur, seid Unternehmerinnen. Ich freue mich immer wahnsinnig, wenn ich junge Menschen sehe, die einen Betrieb übernehmen. Ich finde auch, dass Schülerinnen und Schüler ein Praktikum auf einem Hof machen sollten. Wir in der Stadt kriegen oft gar nicht mehr so richtig mit, wo unsere Lebensmittel herkommen.

Dein SPIEGEL: Gehen Sie mit Ihren Kindern zu McDonald's oder Burger King?

Özdemir: Nein, dort essen wir nicht. Ich verbiete es ihnen aber nicht. Wenn mein Sohn im Fußballstadion ein Würstchen bestellt, ist das okay. Bei uns gibt es zu Hause nur Fleisch, wenn Besuch kommt. Das ist dann etwas Besonderes. Aber egal, was wir essen: Ich mag es, sich beim Essen Zeit zu nehmen. In unserer Familie werden immer Witze über mich gerissen, weil ich von allen am langsamsten esse.