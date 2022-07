Virologe Drosten im Kinder-Interview »Ich möchte, dass die Leute die Pandemie besser verstehen«

Christian Drosten gelang es sehr schnell, einen Nachweis für das Coronavirus zu entwickeln. Als die Corona-Pandemie in Deutschland dann so richtig losging, erzählte er täglich in einem Podcast, was es Neues gibt. Für all seine Arbeit während der Pandemie bekam er eine wichtige Auszeichnung: das Bundesverdienstkreuz.

Foto: Christian Marquardt / epa