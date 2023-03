Es ist dunkel in der langen Testhalle. Das einzige Licht kommt von Scheinwerfern an der Decke. Sie strahlen ein Auto in der Mitte der Halle an. Noch ist alles ruhig. Es fühlt sich an, als säße man im Theater, kurz bevor sich der Vorhang hebt. In einigen Metern Abstand steht Oliver Zander mit seinem Team. Alle tragen Schutzbrille und Helm und schauen gespannt auf das Auto. Gleich geht es los.