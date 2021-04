Nach dem Giftanschlag wurde Alexej Nawalny in Deutschland behandelt. Er erholte sich und kehrte nach Russland zurück. Dort verurteilte man ihn zu einer Haftstrafe, weil er in einem früheren Verfahren gegen Bewährungsauflagen verstoßen haben soll. Seitdem befindet sich Nawalny in einem Straflager. Um gegen die Haftbedingungen zu protestieren, trat er in einen Hungerstreik.

Foto: Uncredited / dpa