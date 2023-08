Dein SPIEGEL: Wie sieht dein ­Alltag als DJ aus?

DJ Gigola: Ich besuche sehr viele Städte. In der Regel sehe ich dort aber nur den Flughafen und den Klub, in dem ich auflege. Diesen Freitag trete ich zum Beispiel in Glasgow auf, Samstag fliege ich weiter nach Zürich und am Sonntag nach Ibiza. Zwischen den Auftritten schlafe ich im Schnitt fünf Stunden. Mehr Zeit bleibt mir nicht, weil ich den nächsten Flieger erwischen muss. Anders als David Guetta reise ich nämlich nicht im Privatjet. Montags kehre ich nach Berlin zurück. Die Zeit von Dienstag bis Donnerstag nutze ich, um zu entspannen und meine eigene Musik zu produzieren. Am schwierigsten ist es, Zeit mit Freunden zu verbringen. Denn wenn die freihaben, bin ich am Arbeiten. Der DJ-Alltag ist also ziemlich unglamourös.