Dua Lipa im Kinderinterview "Ich bin mit 15 ausgezogen"

Ada und Martha sind Schwestern aus Hamburg. Ada (links) besucht die 6. Klasse des Gymnasiums Alstertal. Mathe und Kunst sind ihre Lieblingsfächer. In ihrer Freizeit spielt Ada Tennis im Verein. Und sie lernt Klavier. Im Moment übt sie mit ihrer Lehrerin über Video-Chat. Auch Martha (oben rechts) spielt Klavier, aber noch nicht so lange wie Ada. Sie geht in die 3. Klasse der Albert-Schweitzer-Schule. Martha spielt Basketball im Verein.