E.on-Chef im Kinder-Interview »Wenn der nächste Winter kalt wird, kann es wieder schwierig werden«

Dein SPIEGEL: Wie sparen Sie Energie?

Birnbaum: Vor allem heize ich weniger. Außerdem habe ich mir eine Solaranlage auf die Garage bauen lassen, durch die ich viel Strom spare.

Dein SPIEGEL: Was glauben Sie, welche Stromquelle ist am besten für die Zukunft geeignet?

Birnbaum: Zurzeit steigt unser Strombedarf deutlich an, weil wir zum Beispiel unsere Autos auf Strom umstellen. Diesen höheren Verbrauch decken wir vor allem mit erneuerbaren Energien ab, also mit Strom, der aus Wind und Sonne gewonnen wird. Ich glaube aber, dass das allein nicht reichen wird. Denn nachts scheint keine Sonne, und an manchen Tagen weht auch kein Wind. Deswegen müssen wir auf eine Kombination aus verschiedenen Stromquellen und Speichern setzen. Aber erneuerbare Energien werden in absehbarer Zukunft vermutlich die wichtigste Quelle sein.

Leo: Bei mir in der Gegend stehen unheimlich viele Windräder. An anderen Orten gibt es hingegen gar keine. Ich finde, das ist schlecht aufgeteilt. Was denken Sie darüber?